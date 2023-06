“La película es una reflexión sobre quiénes somos y quiénes queremos ser”

Inicialmente, Josephine estaba en la producción de un documental sobre la Isla de Tierra Bomba. Allí estaba más enfocada hacia el tema ambiental y la erosión que sufre esta porción de tierra.

Sin embargo, un día cualquiera la lideresa de la isla, Mirla Aaron, no pudo atenderla, y puso en contacto a Cristian, su hijo, con la cineasta.

“Ahí empecé a conocer a Cristian y él me dijo que quería ser actor profesional no como a medida que nos fuimos conociendo entendí que pues él tenía como una urgencia de salir de esa isla. En ese momento yo no entendía exactamente la razón concreta aunque yo veía como la pobreza y la falta de oportunidades”, explicó.

A partir de ahí, en sus conversaciones, en el ir conociéndose más, Josephine decidió contar lo que pasaba en la isla a través de Cristian.

No obstante, “cuando se metió el tema de la actuación, yo decidí enfocarme por ese lado y la isla, aunque todavía sigue presente en la película fue quedándose como en un segundo plano, porque sentía que su historia era la mejor forma de contar muchas cosas”.

Entre esas cosas que le interesaba contar se encontraba la búsqueda de la identidad, porque “Cristian no tiene solo una identidad, sino varias. Cuando llega a Cartagena es el isleño, el tierrabombero, cuando llega a Bogotá es el cartagenero, cuando llega a Europa es el latino”.

Y esto es algo que con ella conecta pues Landertinger es una mezcla de culturas. Ha vivido en diferentes países del mundo, habla siete idiomas, tiene una mamá colombiana, padre austriaco.

“Yo conecto mucho con Cristian desde esa perspectiva y creo que es una película mía porque termina hablando y reflexionando acerca de la identidad”.

