Thiago Bettin: un escritor que narra desde el Caribe

El lema de vida de Thiago es “escribir me mantiene vivo”, pues afirma que si no escribe se pone de mal humor o no puede canalizar las incontables emociones que pueda sentir en el momento.

“Yo canalizo lo que siento mediante lo que escribo. Hay muchas situaciones con las que no estoy de acuerdo en la sociedad y muchas de ellas, las plasmo en mis obras. Tengo muchas ideas sobre las que quiero escribir, pero todo es poco a poco”, sostuvo Thiago.

Además de su seria pasión por la literatura, Bettin es estudiante de Artes Escénicas en la Escuela Distrital de Artes y Tradiciones Populares de Barranquilla. Está próximo a terminar sus estudios y piensa continuarlos en México.

“Para escribir, hay que leer mucho, investigar, para nutrir la historia con otros datos. Tengo un cuaderno en el que anoto las ideas que me han apareciendo en cualquier situación y luego las voy trabajando con más calma”, afirmó el escritor.

El joven escritor ha competido en concursos de escrituras nacionales e internacionales. Con su cuento A las tristezas, que resultó ganador en una convocatoria, la organización decidió publicarlo en una de sus ediciones.

“Estoy expectante con esta nueva obra. Quiero ver que reacciones genero con esta novela. En términos más carnales, escribir es hacer el amor, es escaparte de la realidad, de lo subjetivo, cuando estoy trabajando en un producto literario me tardo entre nueve meses a un año”.