‘Lightyear’: el guardián espacial de ‘Toy Story’ explora su galaxia

Galyn Susman, productora de Lightyear, también habló con The Guardian y cuestionó las preferencias de los países que han optado por censurar la película, e incluso las que se oponen a la representación Lgbti dentro de Estados Unidos. “¿Por qué los espectadores no se molestan al mostrar más relaciones fallidas? En Lightyear tenemos una relación que dura toda la vida. Es amorosa, es solidaria y le muestra a Buzz exactamente lo que no tiene”.