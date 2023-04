Las pacas: prendas de segunda, pero que son de primera

Asegurarse que sea la talla, color y textura que buscan, porque la idea es utilizar la prenda por mayor tiempo y que no se quede colgada en el armario.

Observar que tan desgastada está la prenda, muchas de ellas no se encuentran en buen estado, es recomendable solicitar al vendedor una buena fotografía o video en

caso de realizar la compra por una aplicación.

Comprar piezas atemporales, que puedas darle uso por mucho más tiempo ya que no pasan de moda fácilmente.

Si estás comprando un producto de marca de lujo, que el vendedor presente el certificado de autenticidad para poder corroborarlo.

Cuando se compra en línea, es muy importante la valoración que tenga el vendedor, un vendedor que no cuente con buenas recomendaciones o que no tenga, no es fiable.

Lava las prendas cuando las tengas en tu poder.