Juan David Atencia, el acordeonero que toca con los ojos del alma

En redes sociales Juan David es muy reconocido, cada vez que sube una canción causa un gran impacto por todo el sentimiento que transmite. Incluso lo han denominado como ‘El Leandro Díaz Moderno’.

“Esto para mí es un verdadero honor que me comparen con un juglar que fue bastante importante y que lo sigue siendo porque el maestro Leandro con sus letras sigue vigente y bueno aquí estoy ahora yo tocando con los ojos del alma, así como él lo hacía”.

Juan David relata que, aunque nació sin el sentido de la vista, cuando era niño podía “distinguir la luz de un foco”, pero ahora no. Esa condición le ayudó a afinar el oído, situación que le da ventaja al momento de hacer música. “Como no puedo guiarme por lo que mis ojos vean, entonces me toca analizar las cosas más allá de lo que son. No puedo decir que alguien camina feo, pero sí siento cómo se comporta, cómo habla, qué me demuestra, el aura que tiene. Eso sirve mucho”, explicó con contundencia el joven samario.