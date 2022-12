Las emociones ocultas detrás de la fiesta de Navidad y Fin de Año

Por otro lado, una de las características que tienen los conflictos, según indicaron las expertas, se debe a la falta de comunicación que hay entre los involucrados en estas situaciones.

Para evitar que estos hechos pasen a mayor, más en esta época decembrina, la Psicóloga María Paula Peña recomienda: “Poder responder ante las situaciones y no reaccionar. Usualmente cuando reaccionamos estamos haciéndolo desde una predisposición como si estuviésemos prácticamente con los guantes puestos para dar una respuesta un poco agresiva o no asertiva ante la situación. Lo ideal es poder reconocer que lo que estoy sintiendo es una emoción, y esa respuesta que voy a dar de manera inmediata, no es lo que realmente quiero transmitir”.

Asimismo, para Peña, los conflictos son inherentes al ser humano y la vida en sociedad. Sin embargo, es clave entender que “ese conflicto tenga un propósito, es decir, los conflictos se generan para que hayan soluciones a situaciones, para que se dé una mejor forma de convivir”.

Entonces es necesario entender que ese desacuerdo no debe ser “por quién tiene la razón, quién se va a quedar con esa razón y de alimentar ese ego, sino cómo entre todos buscamos una solución porque somos nosotros, como grupo, como familia, contra ese problema, no somos uno contra el otro”.

Para la también Psicóloga Vanessa Tejada, es necesario que las personas tengan una comunicación asertiva, que es básicamente “defender tu punto de vista desde la asertividad y empatía, sin querer cambiar las ideas de los demás y sobre todo respetarlas”.

Así como poder establecer límites claros con las otras personas. “Establecer límites es crucial ante un conflicto, pero límites sanos, no tolerar la falta de respeto de la familia ni de nadie, y paradójicamente siempre se reciben más críticas y comentarios ofensivos del círculo social”.