Las añoranzas de los protagonistas de ‘Escalona’

Vives que en la actualidad tiene 60 años, cuando interpretó al afamado compositor patillalero, tan solo tenía 30 años.

Este papel marcó un hito en el país, ya que se convirtió en el primero inspirado en la vida de un artista, dando paso así a un camino que hasta hoy ha sido muy bien explorado.

“Me ha parecido increíble esta retransmisión de la serie porque he vuelto a revivir esos tiempos y me encuentro gente por la calle muy joven que me empieza a hablar como si eso hubiera sido ayer y lo disfrutan. Yo vivo muy agradecido con el Canal Caracol por esa oportunidad que me dio de poder regresar a mis raíces y empezar a entender, trabajando ahí en Escalona con todos esos acordeonistas y viviendo el epicentro de todo eso, solo así pude ver que podía haber una nueva forma para proyectar nuestra música, un poco rompiendo esos esquemas de lo que llamamos ‘folclor’ dentro de la industria”, declaró el ganador de 14 Grammy Latinos y dos Grammy americanos.

El creador de El rock de mi pueblo, recordó que en esa época venía de cantar baladas y Rock and Roll, por lo que al llegar a la provincia a recrear la música de los juglares para hacer un personaje de televisión de época, representó para él una experiencia inolvidable.

“A través de Escalona fue que pude entender la modernidad que debía tener nuestra música. Me quité un poquito las ataduras de lo que mal llamamos folclores y comprendí que la única manera que tenemos de salvar las tradiciones y los folclores es salvando a nuestra gente, a nuestro territorio, ríos y campesinos. Que no se perdieran las tradiciones de nuestra diversidad que se expresan en el campo, en lo rural que es el origen de todo lo que somos y de dónde nació el Rock and Roll y la modernidad, incluida la nuestra”.