La única cabeza que no se pierde en el Carnaval de Barranquilla

El viejo Ismael, como le gusta que lo llamen, no se ha retirado del todo porque en su casa se ocupa haciendo disfraces de toda clase, lo que le produce algo de dinero y enorme satisfacción.

“La historia mía es para hacer una película o un libro. Ya son cuatro generaciones que se han puesto el disfraz de ‘El descabezado’ y lo que falta”, dijo Ismael muy emocionado.

Enseguida anotó. “El valor de todo lo hecho a lo largo de los años son los conceptos de los gestores culturales e investigadores quienes en diferentes foros han manifestado que pude disfrazar la muerte y ponerla a andar como un rechazo a la violencia que aún se mantiene. En realidad, es una protesta pacífica en medio de la alegría del Carnaval”.

Contando ese hecho apareció su hija Ledis Escorcia, para pedirle que le diera plata con la finalidad comprar tres plátanos. Él sacó un billete de cinco mil pesos. Se lo entregó y le advirtió que le devolviera ‘los vueltos’.

“A mi edad administro la casa. Todo pasa por mi visto bueno”. Al regreso de su hija se tomó el tiempo para pedirle las cuentas y verificar la devolución del dinero. “Todo en orden con la plata”, indicó.

El hijo de Manuel de Jesús Escorcia y María Cecilia Medina, el esposo de Elena Salas, el padre de Wilfrido, Jaime, Orlando, Ismael y Ledis, quien cuenta con 10 nietos y 12 bisnietos, tiene por costumbre tomarse los domingos a las cuatro y media de la tarde algunos tragos de Ron Blanco.

La explicación que hizo es la siguiente. “Esos tragos me limpian las venas, me siento bien y no me da guayabo. Es una cita ronera obligada”.