La tradición y el folclor se apoderaron de ‘Santoto’

Desde temprano miles de amantes de las fiestas del dios Momo llegaron hasta Santo Tomás para disfrutar de la Batalla de Flores.

Una de ella fue Claudia Payares, quien llegó desde el municipio de Sabanagrande para disfrutar del tradicional evento. Dijo que nunca se ha perdido una edición de esta Batalla de Flores.

“Siempre vengo con mi familia. El derroche de cultura es lo que más me gusta. He visto cómo este evento ha crecido y eso me alegra”, aseguró.

De igual forma, Joaquín Charris, otro de los visitantes, comentó sentirse encantado de una vez más poder disfrutar del evento al máximo con todos los que asistieron.