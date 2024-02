Santo Tomás ya goza con su Batalla de Flores

“Siempre vengo con mi familia. El derroche de cultura es lo que más me gusta. He visto como este evento ha crecido y eso me alegra”, aseguró.

De igual, Joaquín Charris comentó sentirse encantado de una vez más poder disfrutar del evento.

“Cuando puedo venir no dudo en hacerlo, es maravilloso ver las comparsas y todos los grupos folclóricos que salen aquí”.