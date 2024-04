‘La sociedad de la cumbia’, amor y música del Caribe en los India Catalina

“Nosotros no tenemos una gran obra que le haga el homenaje que la Cumbia merece desde todo lo que representa como cultura, no solo musicalmente entonces Puerto Candelaria ha tenido una influencia impresionante de estos autores, Lucho Bermúdez, Pacho Galán y de estos sonidos pero nunca se le había rendido como el homenaje llevando a la escena como sucedió en esos años y fue el ejercicio más chévere porque no fue modernizar la cumbia de Lucho Bermúdez o modernizar el sonido sino tratar de hacer lo más juicioso posible este ejercicio de memoria al contrario, el ejercicio fue nosotros componer y crear canciones como si hubiéramos estado en los años 50”.