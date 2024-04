Alertan por nueva cepa mutante de viruela del mono que sería riesgo mundial

Una cepa mutante de viruela símica (mpox) con "potencial pandémico" en una ciudad del Congo (África) tiene en alerta a las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo reportado por varios medios internacionales, entre eso el Daily Mail.

De acuerdo con la OPS, la mpox se detectó por primera vez en África en 1970 y tiene dos cepas genéticamente diferenciadas: la cepa de la cuenca del Congo (África central) y la cepa de África occidental. El organismo internacional señala que las infecciones humanas con la cepa de África occidental parecen causar una enfermedad menos grave en comparación con la cepa de la cuenca del Congo.

Lea también: 1 de cada 3 colombianos se hace pruebas anuales de audición, según estudio

Por esto hay alerta debido a que, de acuerdo con el diario británico, la nueva cepa se originó en Kamituga, una ciudad minera en el territorio de Mwenga, provincia de Kivu del Sur en la República Democrática del Congo y "es descendiente de la cepa mpox de clado 1, más letal, pero ha evolucionado para volverse aún más infeccioso y mejor para evadir pruebas que su predecesor".

Por ahora, según información de los científicos, en la ciudad se registran 108 casos, en una ciudad propicia para un "brote explosivo".

Y aunque no se conocen mayores detalles del hallazgo, esta cepa se transmite con mayor facilidad entre humanos especialmente por contacto sexual. Expertos consideran, además, que “la infraestructura sanitaria local no está equipada para hacer frente a una epidemia a gran escala”, razón por la que preocuparía que no se atienda la situación y se convierta en un problema mundial.

Le puede interesar: Descubren posible tratamiento para erradicar el VIH del organismo

Por esto los científicos pidieron "medidas urgentes" para contener el virus y evitar la propagación mundial. "Sin intervención, este brote localizado de Kamituga alberga el potencial de extenderse a nivel nacional e internacional", advirtieron.