‘Positivo Negativo’, del barranquillero David Aguilera, se estrena en el FICC

Para el cineasta barranquillero, en el panorama nacional del cine, es usual encontrarse con películas con temas comunes, como la violencia del conflicto armado, la vida en la ciudad o historias de amor. Por eso a él le interesaba mostrar una realidad desconocida en la ciudad con dinámicas distintas y ritmos acelerados.

(También en Sociedad: “Las series ahora tienen una calidad equiparable al cine”: Javier Quintas)

“En este lugar me crié y me forjé, quise mostrar los paisajes y espacios en los que jugué, con personas con las que crecí, como Ángel o la mujer que intenta ayudarlo con cantos religiosos quien me conoce desde que nací. Me interesa mucho hacer visible este universo con su propio ritmo, lento como si estuviera atrapado en el tiempo, lleno de misterios y de una magia e historias que solo el que vive ahí puede dimensionar. Ya la literatura y otras artes han contado el Caribe, esta película es una oportunidad para que a través del cine se narren esas realidades increíbles del Caribe”.