La saga ‘Jurassic Park’ reúne al elenco original tras casi 30 años

El experimentado actor británico Sam Neill, de 74 años, que nuevamente se mete en la piel del Dr. Alan Grant, un prestigioso paleontólogo, se mostró feliz por esta oportunidad que le brinda la vida de seguir vigente.

“No puedo estar más entusiasmado de que me hayan solicitado regresar para trabajar con mis viejos amigos en una franquicia que siempre me ha gustado —y he estado orgulloso de— ser parte. Por eso le escribieron su parte a mi viejo personaje, que aún puede más o menos correr si debe emprender la huida”, declaró entre risas.

Sobre su personaje, Neill comparte que la paleontología no es exactamente de su interés, “creo la arqueología me viene mejor, me atrae más la historia en todas sus variantes. Mi espíritu científico no es el mejor porque no me ayudan las matemáticas y, así, creo la paleontología no es lo mío, aunque me sorprende la gran cantidad de correos electrónicos que recibo por hacer el papel de Alan Grant, esto sin duda es lo más gratificante que me ha podido pasar”.

Sin embargo, el británico admite que el paleontólogo es un gran personaje al que ve como “un poco gruñón, pero es buen tipo en general; alguien común con un sombrero muy bueno”.

En lo que se refiere a actuar nuevamente al lado de Laura Dern, afirmó que siempre se la han llevado muy bien y les gusta trabajar juntos. “Por eso reunirme en este nuevo largometraje con ella fue muy placentero, no solo es una gran amiga sino una actriz imaginativa, vivaz, responsable y adaptable. He trabajado con ella en tres ocasiones, y es una de mis mejores experiencias”.

En la trama de la cinta Neill se reencuentra con la Dra. Ellie Sattle” (Laura Dern), con quien su relación se remonta a la primera película de Jurassic Park, que ahora se liga al episodio final de esta saga; ante eso, Neill dice que “muchas veces hay una historia de amor como una subtrama en esta serie de películas, algo que se percibe más en esta nueva cinta, porque son dos personajes —Ellie y Alan— que tienen mucho en común”.