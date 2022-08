La pluma de Gabo revive en la pantalla con ‘Noticia de un secuestro’

Insistiendo en que no es hora de centrarse en los autores de la guerra, sino en aquellos que vivieron el momento, Juan Pablo Raba, el hijo colombiano de Hollywood, se suma al proyecto en el papel del congresista Alberto Villamizar, uno que también sufrió los efectos de lo ocurrido, pero como familiar, como uno de esos que lloraban por los suyos, sin mucho que poder hacer, aún con todo el poder que el honorable Congreso de la República le confería y que la relación cercana con el presidente de turno le ofrecía.

“Es un gran momento para cambiar el punto de vista, para centrarnos en las víctimas y comenzar a contar sus historias”, aseveró Raba en conversación con esta casa editorial.

El trabajo está hecho, el público espera y la producción casi a estrenar. “Uno de los aspectos que más me gusta del resultado final es que es una serie muy humana, tiene una gran empatía y no está hecha con ánimo de explotar, sino de ver al ser humano, de vernos a nosotros mismos y de pensar: yo podría ser esa persona. Hacer lo personal, universal y recordarnos que la víctima no es una víctima, sino que es una persona como tú o como yo y que lo político es personal siempre y ese es un buen recordatorio”, agregó Rodrigo García a días del lanzamiento.

Sobrevivientes y testigos de los horrores de tal crimen, los personajes en el libro y periodistas en la realidad sirvieron de inspiración para el próximo contenido de Prime Video, que llegará a los hogares y memorias de los colombianos a partir de este 12 de agosto.