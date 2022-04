La historia de amor incondicional de una madre adoptiva ejemplar

María Isabel y Fernando Andrés, son los hijos adoptivos de la autora, quienes hace 27 años tuvieron la oportunidad de tener una nueva familia.

“Mi esposo y yo tomamos la decisión de adoptar a los 6 años de casados cuando después de muchos tratamientos confirmamos que biológicamente estábamos impedidos para ser padres, y con el pasar de los años nuestro comentario final siempre ha sido: porque no lo hicimos antes, pero es que no era antes, sucedió en el momento indicado".

Lacouture reconoce que la decisión de adoptar nunca es sencilla, requiere de una evaluación y del consentimiento de las partes involucradas, más aún cuando la sociedad no es tan abierta en estos temas. Este fue uno de los obstáculos que le tocó superar junto a su esposo: “La sociedad nos pone ciertos parámetros de las cosas que debemos cumplir y yo me sentía muy inadecuada al ver a mis hermanos menores y a mis amigos teniendo sus bebes y nosotros no podíamos y no entendíamos le porque nos estaba sucediendo esto”.

Sin embargo, todo no ha sido tan sencillo para la familia Cepeda – Lacouture, y en una de las partes finales del libro Marisa nos cuenta que la conversación más difícil de la vida la tuvo con su hijo Fernando Andrés cuando quiso buscar a su madre biológica.

“Cuando Fernando Andrés me dijo que quería buscar a su madre biológica, tuve miedo, sentía que mi hijo se me podía ira, pero él me hizo entender que el vínculo de amor que él y yo que habíamos desarrollo no lo iba a cambiar nadie”.

La búsqueda de la familia biológica de Fernando Andrés no avanzó mucho más, al abrir el expediente y conocer los motivos por los que su madre biológica prefirió no acercase más al tema.