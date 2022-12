La Gorda Fabiola enfrentó a empleada doméstica que robó a su hija y nieto

“La llamaban y no contestaba, indudablemente se había robado la platica y no volvió. Como no nos contestaba utilizamos el teléfono de una amiga y la llamamos para un nuevo servicio, ella aceptó la cita y ahí le hicimos la encerrona”, explicó Posada y añadió que logró recuperar el dinero.

“Le dijimos que íbamos a llamar a la policía, llamó a una amiga de ella y devolvió el dinero y hasta nos hizo un favor porque lo cambió a pesos colombianos”, contó.