La cinta ‘Benedetta’ se estrena este jueves en Colombia

La esperada película de Paul Verhoeven, Benedetta, llegará a las salas de cine del país este jueves. Se trata de una adaptación de la novela Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy, escrita por la historiadora y académica de Estados Unidos, Judith C. Brown. Basada en una investigación, cuenta la vida de la monja mística Benedetta Carlini en torno a la sexualidad en un convento y la homosexualidad.