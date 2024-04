Papá de La Segura le pidió perdón por desear que quedara cuadripléjica

El señor Alexander dijo que sus palabras fueron mucho más fuertes de lo que dijo la influenciadora.

"Si usted me queda sin movilidad y me la gano para Dios, no hay ningún problema, pero si veo que usted se me va a parar y se va a poner a correr, yo prefiero que me la deje sentadita o que se me la lleve. Eso no va a cambiar nunca", dijo el padre.

A través de las cámaras le pidió perdón a su hija. "Muchas veces he llorado porque te amo, porque sé que has sufrido. Solo te digo que te amo mucho, eres un orgullo para mí", indicó.