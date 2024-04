Mujer de 58 años batió récord Guinness al hacer plancha por más de 4 horas

"Me dolían mucho los codos. Me preocupaba mucho perder la forma y creo que por eso me dolían los cuádriceps, porque estaba muy tensa", dijo DonnaJean tras lograr su objetivo, según recoge la página web oficial de 'Guinness World Records'.

La canadiense expresó que las dos primeras horas fueron fáciles para ella, pues en sus entrenamientos siempre superaba ese tiempo. Sin embargo, en los últimos 60 minutos sintió mucho dolor.