¿Por qué la actriz Dora Cadavid decidió pasar sus últimos años en un asilo?

“Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno con esta edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron”, indicó en su momento en una entrevista.

Además, en ese momento comentó que una de las razones principales para irse a vivir a este lugar, era no ser una molestia para nadie: “Yo no puedo sacrificar a una nuera y una nieta, su vida conmigo”.

La recordada Dora Cadavid actuó hasta el año 2017 y su papel más reciente fue en la Ley del corazón.