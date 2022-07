Judy Hazbún y ‘Macla’ viven un paraíso lleno de amor propio

El mundo de la moda continúa en crecimiento. Más allá de las tendencias y los diseños que se muestran en las grandes pasarelas del mundo, vestirse se traduce en una necesidad del día a día.

Escoger piezas que se adapten a las siluetas y que potencien los puntos fuertes puede parecer todo un reto, sobre todo para las personas de tallas grandes.

Diseños escuetos, sosos y en materiales de mala calidad son los que por años hombre y mujeres de gran tamaño han tenido que usar.

Sin embargo, la moda se reinventa a sí misma y cada vez son más las marcas que le apuestan a crear diseños para todo tipo de cuerpos.

‘El paraíso de Macla’ es la primera colección de mitad de temporada que lanza Judy Hazbún específicamente para mujeres grandes, y lo hace en conjunto con Marcela McCausland ‘Macla’, quien en está ocasión es la imagen de esta línea.

Con una inspiración basada en trasformar realidades, Judy y ‘Macla’ se concentraron en crear piezas que estuvieran pensadas para transmitir seguridad, confianza y reforzar la aceptación y el amor propio.

“A través de esta colección lo que quisimos mostrar es a la mujer real. Aquella que no encuentra tallas grandes y no se siente incluida dentro del mundo de la moda. Por eso le apostamos no a hacer solo la talla XL, sino que llegamos hasta la 4XL para abarcar el mayor público posible”, dijo Judy Hazbún.

Por su parte, Marcela comentó que desde su experiencia como mujer grande siempre se le había hecho muy difícil conseguir ropa con la que se sintiera cómoda y bonita y que esta era una oportunidad para que todas las mujeres de su talla pudiera disfrutarse el vestirse.

“Uno de los mayores logros es con la ropa deportiva, de por si es muy difícil conseguir este tipo de prendas para tallas grandes y cuando lo haces suele no tener el soporte ideal por lo que se te cae, pero con la colección que hemos creado es diferente, el doble soporte hace que pueda hacer todo el ejercicio sin miedo a sentirse desnuda porque se desajuste algo”, expresó ‘Macla’.

Un closet inteligente. Uno de los objetivos con los cuales desea cumplir la propuesta de moda de Judy y ‘Macla’ es que las mujeres grandes aprendan a crear un closet inteligente, que les permita hacer más con menos. Por ello las prendas en monocolor son ideales para combinar.