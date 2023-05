Josh Freese es el nuevo baterista de Foo Fighters

Además, desde el pasado 19 de abril anunciaron su nuevo álbum, el cual será estrenado el próximo 2 de junio y se llamará ‘But Here We Are’. En este se incluye una canción dedicada a Hawkins, titulada Rescued (rescatado), manifestando que es la primera de las diez canciones que tendrá el disco.

Foo Fighters publicó en su página web un comunicado en el que asegura que este nuevo trabajo discográfico “marca el regreso de la banda después de un año de asombrosas pérdidas, introspección personal y recuerdos agridulces”.

Los títulos de las otras nueve canciones son: Under You, Hearing Voices, But Here We Are, The Glass, Nothing At All, Show Me How, Beyond Me, The Teacher y Rest.

La gira de Foo Fighters iniciará este miércoles en Estados Unidos. También incluye dos fechas en Alemania: 4 y 14 de junio.