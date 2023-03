“Crecí en una casa llena de odio”: Jamie Lee Curtis, ganadora del Óscar

Con el creciente debate de los nepobabies (los “hijos de...”), Jamie Lee Curtis reconoce abiertamente que sus dos primeros papeles importantes en televisión y cine (“Operation Petticoat” -1977- y “Halloween” -1978) fueron gracias a papá y mamá.

Una ventaja convertida en pesada losa pese a destacadas interpretaciones en películas como A Fish Call Wanda (1988), True Lies (1994) y Freaky Friday (2003).

Ahora, gracias a su papel antagónico en Everything Everywhere All at Once, brilla con luz propia como una de las favoritas a mejor actriz de reparto, galardón que recibió en los Premios del Sindicato de Actores.

A pesar de su más reciente éxito y de lo amado que pudo ser su padre, Tony Curtis, en el universo Hollywood, la reconocida actriz confesó que en realidad creció en una casa llena de odio y que su padre, en realidad, nunca fue un buen padre.