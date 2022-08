Jairo Varela, una década sin el gran genio del Grupo Niche

Ana Milé, Hagamos lo que diga el corazón y Nuestro sueño son algunos éxitos con grandes melodías que aún conserva la orquesta. Es así como lo recuerda Fabio Celorio, quien toca bongó y campana. “La esencia del maestro sigue viva, su legado continua y como orquesta hemos mantenido el sello que nos caracteriza. El maestro Jairo era un genio de la música, un don dado por Dios. Un hombre organizado y muy estricto, pero a la vez gran hombre. Jairo tuvo tantas cosas buenas que no me alcanzaría para enumerarlas”.

Por otra parte, Edgardo Manuel, el actual trombonista del Grupo Niche, detalla la creatividad que Jairo Varela le colocaba a las canciones en el salón de estudio.

“Tuve la fortuna de grabar trombón y violín en el último álbum producido por el máster Jairo (Tocando el cielo con las manos) y sus chispazos creativos eran evidentes en todo momento, generalmente ya había una idea concebida de lo que se grabaría al momento de entrar al estudio, pero al final de la toma, de esa idea inicial quedaban solo pinceladas, el máster Jairo con el pasar de los minutos iba moldeando esa idea inicial, enriqueciéndola con ideas a borbotones hasta lograr lo deseado, era genial verlo trabajar”.

Álvaro Cabarcas fue por nueve años el pianista estrella de la agrupación. La manera de interpretar las melodías y ponerle una introducción a las canciones recuerda que era lo que más le gustaba al maestro Jairo Varela.

“Siempre tuvo presente la habilidad que yo tenía con el piano y me sentía contento cuando me pedía alguna introducción para alguna canción. Pasan los años y me siento orgulloso de ver mi talento en varias de ellas como María Concepción, Nuestro sueño y Una aventura estuve presente. Tocar el piano llamaba mucho la atención en las personas porque se iban por el lado romántico y eso atraía al público. Siempre estaré agradecido con el Grupo Niche y con el maestro”.

Han pasado diez años de su fallecimiento y en Cabarcas sigue vigente aquel álbum con el que entró al Grupo Niche. “Tapando el hueco fue el primer álbum del cual hice parte. Cuando él escribía una canción me la mostraba porque el piano es el instrumento que armónicamente acompañaba la melodía. Él era muy meticuloso con las canciones y en la manera como llegar al público a través de ellas”.

De la mano de Varela el Grupo Niche marcó varios hitos. Por ejemplo, hasta el 2012, cuando falleció, ya se había presentado 17 veces en el Madison Square Garden.

Actualmente el tema Algo que se quede es récord en YouTube con 100 millones de reproducciones, histórico para una canción de salsa en esa plataforma.