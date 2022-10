J Balvin recordó cuando salió a un concierto con la cabeza sangrando

Aunque siempre lo muestra de espalda, con el objetivo de que no se le vea la cara a Río, a J Balvin le gusta presumir su faceta como papá y la buena relación que lleva con su hijo. Sin embargo, el paisa volvió a ser tendencia en redes tras difundirse un fragmento de la entrevista que hizo con el comediante Chente Ydrach.

Aquí, el intérprete de ‘Mi gente’ le reveló a Chente uno de sus episodios más cómicos y a la vez el más doloroso durante un concierto.

“Yo llego y me tengo que cambiar, me cambio y todo estaba muy oscuro y salí corriendo para la tarima y había una barra… Yo lo único que siento es el golpe en la cabeza, pero se me fueron las luces… pero yo me paro y ‘ok ya’ yo salgo a tarima y la sangre chorreando por acá”, expresó J Balvin contando el golpe que se dio antes de salir a la tarima.