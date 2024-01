Izadas de Bandera prenden motores en los barrios

Durante la izada de bandera del Congo Espejo de Nueva Colombia se produjo otro de los momentos más conmovedores cuando don Francisco Borrero, creador de la danza hace más de 25 años, en su silla de ruedas pidió que lo acercarán a la Reina para decirle al oído visiblemente emocionado: “Reina, perdóneme por no recibirla como merece, pero ya los achaques de salud no me dejan, aquí tiene su danza y la vamos acompañar en su Carnaval, mi hija tiene la misión de preservarla”.