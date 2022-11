Indhira Serrano y sus letras que reafirman la necesidad de amar

A lo largo de su relato, el libro busca ser un relato fiel hacia la autoaceptación. Por lo que a través de su historia de vida deja marcado la necesidad de enseñar y ser enseñados sobre el amor propio como la máxima herramienta de empoderamiento.

“Quise retratar una historia de autoaceptación y respeto a través del cabello. Ha sido un proceso personal porque crecí en un país con una sociedad en la que el cabello crespo siempre ha sido sinónimo de desorden, de descuido, de poco profesionalismo, de que es feo; sin embargo, para mí fue un proceso de reconquista de mi propia imagen y después, darme cuenta como artista, de que también ayudaba con mi imagen, con mi cabello crespo, a que otras chicas se acepten, es lo mejor de todo.

Indhira también mencionó que, siempre me ha sido una apasionada por la escritura, “Aunque no soy experta, siempre he tenido un gusto particular por las letras, y por comunicarme con los niños y los adolescentes a través de la enseñanza y qué mejor que empezar un proceso de limpieza de sus pensamientos y acabar con esos patrones en la primera infancia”.