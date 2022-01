Hijo de Gabo revela las intimidades de sus padres en el Hay Festival

García Barcha dedica una parte de su libro a su madre, Mercedes Barcha, de quien los “gabólogos” dicen que fue el sustento de García Márquez, con quien se casó en marzo de 1958 y a quien muchos de sus amigos la llamaban La Gaba, la esposa de Gabo.

“Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”, reza la conocida frase que para el caso de García Márquez cobra toda la relevancia, al punto de que muchos de los amigos de la pareja se han atrevido a decir que el escritor jamás habría llegado tan lejos sin ella.

En el libro, su hijo dice que Mercedes “fue cariñosa, aunque no tanto físicamente pero sí profundamente afectuosa en su actitud y cada vez más con el paso de los años”.

“Sin lugar a dudas su personalidad compleja ha contribuido a mi fascinación de toda la vida por las mujeres, en particular las multifacéticas, las enigmáticas y por aquellas a las que llaman creo que de manera injusta, mujeres difíciles”, destaca.

Una muestra de la enorme admiración que siente García Barcha por sus fallecidos padres se encuentra en otra frase: “Daría cualquier cosa por pasar una hora con mi padre cuando era un malandrín de nueve años o con mi madre cuando era una niña vivaracha de once, ambos incapaces de sospechar la extraordinaria vida que los esperaba”.

“Sabía que a La Gaba no le iba a gustar que se publicaran (esos recuerdos) y llegué a pensar en no publicarlo nunca, que sería algo para mi hermano (Gonzalo) para nuestros hijos y nietos, pero cuando murió La Gaba, fue cuando me di cuenta de que fue lo que yo sentía”, agregó.