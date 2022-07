Hermano de Chris Rock reveló el posible motivo de la bofetada de Will Smith

Él señaló que la razón tendría que ver con el pasado de la actriz. El familiar de Chris Rock contó que la rabia de Will Smith pudo ser causada por una frase que dijo el comediante en su monólogo, refiriéndose al rapero 2Pac, quien fue asesinado en el año 1996 y con quien Jada Pinkett habría tenido una relación.

“Creo que la bofetada fue la acumulación de él siendo abofeteado en otros niveles. Él mismo lo dijo, siempre odió el apodo de 'Suave'. Es suave. Jada no dejará que 2Pac muera, siempre hay algo sobre 2Pac y su hija que lo mencionan. Y no me estoy refiriendo a cosas familiares que la gente no sabe... esto es algo que todo el mundo sabe", expresó Tony Rock.

Además, mencionó que la relación con 2Pac ha sido un problema entre la pareja, por lo que Smith siempre había sentido celos hacia el rapero.