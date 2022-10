Halloween 2022: Maquillajes que encantan y espantan

Escoger el atuendo ideal puede representar todo un reto; sin embargo, todo vestuario para Halloween debe estar acompañado de un muy buen maquillaje, que permita caracterizarse para la noche y que también sirva para postear las mejores fotografías en redes sociales.

Y es que la idea de llevar un look perfecto para la época no distingue de edades, cada vez son más los niños y los adultos que se suman a la tendencia del Make Up para acompañar sus disfraces.

Entre los maquillajes más clásico siempre se destaca a los vampiros, brujas, zombis o algunos monstruos de películas. Sin embargo, llevar estas caracterizaciones a un nivel profesional permite robarse todas las miradas.

Por ello, EL HERALDO conversó con experto del mundo del estilismo y el maquillaje, quienes ahondaron sobre las tendencias para la fiesta de Halloween.

Alessa Coneo, maquilladora profesional, mencionó que para este 2022 caracterizarse vuelve como una tendencia más fuerte y que estos maquillajes están buscando resaltar los estilos clásicos del terror.

“Para este año los maquillajes clásicos están más fuertes que nunca, calaveras, payasos y personajes icónicos, entre otros, serán la sensación. De igual manera, se verán muchas representaciones de series y películas recientes como: Euphoria o Stranger Things, que tienen ese toque medio oscuro, y Encanto para los niños”.

Alessa también dijo que existen diferentes tipos de maquillajes que estarán presentes en este 2022.

“Indudablemente para estas fechas veremos maquillajes artísticos y de fantasía que pueden ser realizados con diversos productos, esto dependerá de la duración y acabado que se le quiera dar al maquillaje, tenemos productos con una fijación para pocas horas que son a base de agua, pero para un look súper resistente podemos usar bases cremosas hechas de aceite, que harán el maquillaje resistente toda la noche”.

Sin embargo, ‘Piphe’ Mendoza, maquillador profesional, añadió que los tipos de maquillaje también varían según la edad, y que adicional a los personajes anglo, las tendencias han mostrado un acercamiento a las raíces latinas.

“Desde hace unos años hay una alza en los maquillajes representativos, más allá de los personajes anglo, que claramente son los más populares de las fechas, está la catrina mexicana. Se trata de un tipo de caracterización de la cultura mexicana que está muy de moda y que funciona perfecto por la temática”.