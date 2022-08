Sale a la luz posible obra de Picasso que estaría inspirada en Adolf Hitler

Expertos italianos han sacado a luz la que consideran una probable obra de Picasso, con la que el artista quiso homenajear a su amigo el también pintor alemán Paul Klee, y en la que se representa de manera caricaturesca a Adof Hitler y ahora esperan que ulteriores estudios puedan comprobar su autenticidad.



La experta de arte y miembro del comité de expertos en Arte y Literatura del centro Unesco de Florencia Annalisa Di Maria, que presentó recientemente la obra, aseguró que "actualmente no se puede atribuir la obra con certeza a Picasso y que ciertamente la pintura tendrá que ser investigados más a fondo", pero que a su parecer no hay duda de que se trata de una obra del pintor malagueño.



Para Di Maria se trata de una pintura que Picasso regaló a Klee, uno de los artistas más perseguidos por el régimen alemán, aunque no se encuentra en ninguno de los catálogos de las obras robadas o incautadas en lo que denominaron "arte degenerado", sobre todo al ser una pintura "muy incómoda" porque se trataba de ridiculizar la figura del "Führer" y era mejor que se mantuviese escondida.



Klee y Picasso eran amigos y se tenían admiración mutua y se encontraron al menos en dos ocasiones, tanto que en 1914 Klee hizo una obra para rendir un homenaje a Picasso y se cree que el pintor español quiso recambiar con este cuadro, que ahora pertenece a una colección privada de una familia italiana cuyo antepasado trabajaba en una estación de trenes, donde se cree que pudo ser encontrada.