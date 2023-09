Flavia Dos Santos: una conversación sin tapujos

Siguiendo la línea de las relaciones, a la experta se le preguntó: ¿cuáles son las señales para detectar una relación poco estable? Frente a ello hizo una invitación a estar alerta, entenderlas y validar las señales.

“Una relación no es saludable cuando la persona tiene miedo, se siente humillada, entiende que no hay igualdad en la relación, carece de placer, y se deja atormentar de alguna manera”.

Por otro lado, da la clave para tener un vínculo sano, enfatizando que el amor es un valor no negociable dentro las relaciones, y que para alcanzar este hay que basar una serie de límites que mejoraran el funcionamiento de la relación.

“Yo no puedo esperar ser amado si no me amo. Por lo cual es importante estar completamente seguro de que sí quiero una relación, porque si no lo que estoy haciendo es alimentar mi confusión y creando falsas expectativas a la otra persona”.