Finalistas del Desafío The Box revelaron qué harán si ganan el reality

El primero de ellos fue Yan, oriundo de Páez, Cauca. “Principalmente, acabaría de construir mi casa y cumpliría el sueño de ir con mis papás al mar”.

El hombre ha ganado campeonatos de fútbol y fue la primera persona en su comunidad en recorrer 4 departamentos en bicicleta, aproximadamente 500 kilómetros.

Por su parte, Guajira, indicó que el dinero no es su prioridad en estos momentos: “No he pensado en ese tema, mi sueño es mucho más que el dinero. De hecho, si me ponen a elegir entre mi nombre en la copa o el dinero, me quedó con la placa”.