El mundo vallenato le dice adiós al juglar de la hamaca grande

Dimas Solano, músico y compañero de tarima del maestro Adolfo Pacheco durante 40 años, lo recuerda no solo como músico, sino como maestro y como un amante de las peleas de gallos.

“Gracias a Dios aprendí mucho de él, porque me decía que cantar no es gritar, cantar es entonarse, buscar el tono adecuado para que se te sienta la voz con más fortaleza, más clara. Me dijo una vez, al tono con el que tú cantas, bájale medio tonito para que veas que cantas más cómodo”, dijo.

La amistad se forjó desde la infancia, cuando el maestro andaba dejando amores por los caminos de San Jacinto y sus alrededores.

“Tuve una relación con él desde muy niño porque él fue mi maestro, yo lo conocí desde muy niño porque él se crió con mi papá y con mis tíos. Además mi familia tenía cuerdas de gallo y al maestro le gustan los gallos finos. Él me vio nacer, es hasta es mi padrino de confirmación, y para remate una de las novias de él, en su juventud, era profesora mía en el Instituto Rodríguez, entonces ella le mandaba razones y él le mandaba razones conmigo”, recuerda.

Durante 40 años, Dimas acompañó al maestro Adolfo en sus presentaciones musicales.

“Yo me aprendía las canciones de él, pero primero comencé con un grupo mío, cantando. Así estuve unos 12 años, hasta que un día el maestro Adolfo estaba buscando un apoyo en las voces y le dijeron que el que se sabía toda la música de él era yo, y como siempre él me escuchaba cantar las canciones con los otros grupos, entonces siempre estaba pendiente de mí y me educó mucho la voz “, narró Solano.

El maestro Adolfo siempre se caracterizó por las vivencias que plasmaba en la música, como lo hizo en temas como ‘El Mochuelo’, entre muchos otros.

“Adolfo componía muy bonito, muy poético, hay personas que componen sin son ni ton, sin profundidad le cantan a lo que sea. Pero él va enfocado a lo real, algo que vio o le pasó, no son discos por encargo, como la mayoría de los compositores que hoy en día trabajan por encargos. Para él todo se hace con su planificación, su hecho pensado, sus vivencias”, concluyó.

El maestro Adolfo tuvo ocho hijos producto de varias relaciones maritales, uno de ellos falleció hace algunos años por causa de una enfermedad crónica.