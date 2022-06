Evidencian los daños que Kim Kardashian provocó al vestido de Marilyn Monroe

Ante el hecho, el Consejo Internacional de Museos se pronunció posterior a la gala para afirmar que estaba oficialmente prohibido que las celebridades participantes en la alfombra roja usen vestidos que comprometan valores históricos.

Pese a que la empresaria solo lo posó por algunos minutos durante su llegada para luego usar una réplica que protegiera el original, no fue suficiente para que este no sufriera “daños significativos” y “permanentes”.

Así lo denunció el experto y coleccionista de objetos de Monroe, Scott Forner en sus redes sociales, lugar en el que dejó ver las fotografías que evidencian el antes y después de la histórica prenda.

Allí se evidencia el vestido con varios desgarrones en la parte posterior, cristales que han desaparecido y otros que penden de un hilo. Actualmente, la indumentaria es propiedad de la franquicia estadounidense Ripley's Believe It or Not! Y se encuentra expuesta en una de sus sedes en los Ángeles.

Cabe recordar que para poder lucirlo, Kim Kardashian tuvo que someterse a una dieta en la que disminuyó 7 kilos en tres semanas.