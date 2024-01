Los libros que recomiendan Gates, Obama, Musk y Zuckerberg para leer en 2024

Cada uno de estos influyentes en el mundo ha revelado su amor por la lectura. Personajes como Bill Gates, Barack Obama, Elon Musk y Mark Zuckerberg han confesado ser amantes de los libros y por eso recomiendan una serie títulos que los ha hecho mejores desde todo punto de vista.

Por ejemplo, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que lo mejor para empezar el año en el tema de lectura son los derechos sociales, humanidades y la influencia de las nuevas tecnologías en el futuro de la humanidad. Entre los títulos que recomienda están: The Heaven & Earth Grocery Store de James McBride, King: A Life de Jonathan Eig; The Maniac de Benjamín Labatut.

Por su parte, Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, invita a estudiar libros como: La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams; y The Player of Games de Iain M. Banks.