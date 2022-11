Empieza la batalla de Esperanza Gómez en la Corte contra Instagram

Vale mencionar que Instagram cerró su cuenta por el tipo de contenido que llevaba en ella y que atentaba contra las políticas de la compañía. Sin embargo, Esperanza Gómez argumenta que en su momento llevó a cabo distintas actividades en el modelaje y el entretenimiento mainstream antes de ser actriz de cine para adultos y publicaba distintas fotos suyas como modelo.

En ese sentido, explica que no entiende los motivos por los que una foto suya en lencería podría ser calificada por la plataforma como violatoria de sus normas de uso, mientras que las de otras modelos en condiciones similares, no.

Además, rechazó que Instagram califique que ella solo hace contenido para adultos, cuando no es su única actividad. “Me tildan de que siempre hago contenido explícito. Esperanza Gómez ha sido orgullosamente actriz de contenido para adultos, pero nunca he sido prostituta ni escort (…) quiero que me dejen de discriminar”, dijo.

Así las cosas, será la Corte quien determine si Instagram debe recuperarle la cuenta a Esperanza Gómez y además resarcir el daño económico por los ingresos que ha dejado de recibir tras el cierre.