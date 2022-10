Epa Colombia reveló detalles sobre la demanda de su expareja

Además, contó la razón de la ruptura con Celis. “Diana estaba saliendo con alguien del Santa Fe y yo no me podía quedar (…) esperando que me cuidara y me acompañara a mi empresa, que me acompañara; no, amiga, yo también tuve que salir a buscar lo mío”.

Tras las declaraciones de Epa Colombia, la exjugadora de Santa Fe reaccionó en su cuenta de Instagram.

"Respeta a la mujer que te entregó todo durante 6 años. Te di lo mejor de mí, como sé que durante un tiempo tú lo hiciste, pero siempre fui sincera. Aguanté muchas cosas porque te amaba, lo hice cuando no tenías dinero y después de que lo tuviste fui tu polo a tierra durante mucho tiempo. Duele que hables mal y digas mentiras”, escribió Celis en sus 'Stories'.