“Estoy lista para el próximo round que me tiene la vida”: Shakira

BZRP Music Session #53 representó una fuente de inspiración para todas aquellas mujeres que han atravesado episodios similares. En ese entonces, Shak hizo énfasis en el grupo de mujeres guerreras que caminaban a su lado.

"El arte tiene un función y es representar idiosincrasias y creo que a través de mis canciones he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestarsela a aquellos que ni pueden hablar".

Por ello, consideró que el apoyo femenino en esta época debe tener repercusión.

"En estos momentos, el apoyo entre mujeres es importante. Como decía Madeleine Albright, secretaria estadounidense: hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras".

Ha utilizado sus letras como una catarsis en medio de un proceso del que agradece la aceptación que ha tenido con su público después de tres décadas. Por ello, está lista para el próximo round que le tiene la vida.

"Me he sentido realmente apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fueran a ser tan claves para mí. Me ayudaron a levantar cuando estuve en el piso y allí dije que estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre que más hay".