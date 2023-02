Shakira confesó que su hijo Milan fue quien la impulsó a grabar con Bizarrap

Frases como “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, “tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”, “una loba como yo no está pa' tipos como tú” y “cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, entre otras, explotaron las redes sociales, en las que el tema se mantuvo en tendencia durante varios días.

La canción también batió récords en plataformas musicales. En poco más de veinticuatro horas logró casi 64 millones de reproducciones en YouTube, superando a ‘Despacito’ (2017), de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.