Empieza la Feria de Flores en medio de polémicas por falta de recursos

Agregó que espera que la improvisación pueda dar frutos: “En este aspecto también hay improvisación y en eso, para un evento de esas dimensiones, no tiene presentación. Ojalá se cubra la improvisación con decisiones acertadas, porque la feria de las flores es marca de Antioquia y Medellín”.

Además, en días pasados, el artista encargado de realizar la apertura de esta feria: Luis Alberto Posada, decidió retirarse.

“No me voy a doblar, no voy a estar en la 70, porque hay una publicidad que me están anunciando, pero yo no voy a estar allá. Voy a estar con 'Sírvalo pues', a la hora que sea, maldita sea", dijo el artista a través de un video publicado en sus redes sociales.

Ante esto, la Alcaldía de Medellín decidió pronunciarse.

“Ya se había firmado un contrato a través del empresario que ofertó la disponibilidad de la fecha, para su actuación en el concierto gratuito que se llevará a cabo en la carrera 70 el próximo viernes 28 de julio".

Sin embargo, Posada desmintió tal afirmación: “Respecto al comunicado oficial de la Alcaldía de Medellín, referente a la supuesta cancelación del concierto de la 70 el próximo 28 de julio por mi parte y anteponiendo a cualquier circunstancia el amor y respeto que siento por el pueblo antioqueño y por Medellín me permito informar que no he suscrito contrato alguno con esta entidad".

Pese a ello, contra todo pronóstico, este importante evento inicia, resaltando que es una plataforma importante para exhibir y promover la industria floricultora del país. La exposición de flores y la venta de arreglos florales generan oportunidades comerciales y fortalecen este sector económico.