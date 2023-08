Empezó el deleite gastronómico en Sabor Barranquilla

"No es lo mismo vender en la fachada de tu casa, que no es deshonra, pero pues ya es un evento más de ciudad, un poco más incluso regional, nacional. Pues es una plataforma bastante grande en la que no solamente vas a vender, sino vas a aprender a compartir y a disfrutar".

Los platos caribeños se caracterizan por fusionar influencias africanas, indígenas y europeas, dando lugar a una variedad de opciones que reflejan la diversidad de la región.

Su gastronomía es un festín de colores, aromas y texturas que cuentan la historia de matronas como Yomaira Herrera, una barranquillera que llegó cargada de sabor dispuesta a conquistar el estómago de cada visitante.