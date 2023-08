Sobrina de Carolina Cruz se roba la atención en redes sociales

En su perfil de Instagram, Gaby Cruz ha cautivado a más de 251 mil seguidores, y es evidente que está destinada a seguir los pasos de su tía en la industria del entretenimiento. Aprovechando su plataforma, no solo comparte su inconfundible estilo y belleza, sino que también envía consejos y mensajes positivos a sus seguidores, convirtiéndose en una fuente de inspiración para aquellos que la siguen.

Además tiene una cuenta de Tik Tok en la que aparece todo el tiempo bailando y es que, como ella misma describe en su cuenta es una apasionada por el baile. Carolina Cruz ha compartido en varias oportunidades que es muy apegada a su sobrina, seguramente esta es la razón por la cual la joven la ve como un ejemplo a seguir.

Recientemente, Gaby compartió un post en su cuenta de Instagram, mientras estaba de viaje por la ciudad de Nueva York. La joven que cumplió 15 años hace unos meses, sale bailando reguetón, esta acción, tan común entre famosos e influenciadores en el país, lo que sugiere que la sobrina de Carolina Cruz está siguiendo sus pasos en el mundo del entretenimiento y de los influencers.

Sin embargo como todo no es color de rosa, los comentarios llegaron, muchos de ellos asegurando que la joven se está madurando muy joven y no está viviendo las cosas típicas de una adolescente. “Está niña cuando tenga 25 años ya está aburrida de la vida, la maduraron muy rápido”, “Una niña muy superficial”, pero todo no es negativo hay quienes dicen que en realidad a la joven la espera un futuro muy prometedor.