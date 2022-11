‘El rey león’, 25 años del musical que sigue vigente

Fue un 13 de noviembre de 1997 en el New Amsterdam Theatre que se vio por primera vez, y 25 años después las cifras logradas por este musical de Disney son apabullantes: lo han visto 110 millones de personas en 100 ciudades distintas de 21 países “de todos los continentes salvo la Antártida”, como proclama la productora.

Se ha traducido a nueve idiomas y actualmente siguen viéndolo una media de 115.000 personas por semana en Nueva York, Madrid, Londres, París, Tokio y Hamburgo.

“No es solo por la música, lo que la hace universal es los temas que trata: el valor de la amistad, del amor y de la familia”, dice Pearl Khwesi, la actriz sudafricana que interpreta a la leona Nala en la versión neoyorquina tras haber triunfado previamente en su versión española en Madrid.

Khwesi y el argentino Agustín Argüello –que hace de Simba en la versión española– se han encontrado en Nueva York para grabar juntos una nueva versión de Can you feel the love tonight, una de las canciones que Elton John compuso para la película y que interpretarán dentro de las celebraciones de aniversario que comienzan este domingo.