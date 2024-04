“El maestro Alejandro Obregón era lo que pintaba” : Gustavo Tatis

Gustavo habló de cómo Obregón comenzó a estudiar pintura en Nueva York, pues su padre, quería que se ocupara de la administración de la empresa familiar, pero el artista en aquel momento, quiso dedicarse a ser camionero.

“Cuando Obregón tenía 18 años, su padre ya le tenía listo el puesto que ocuparía en la empresa familiar con oficina abordo, pero para empezar, a él le daba alergia el algodón y no era algo a lo que él quería dedicarse. entonces vio un cartel local que decía que necesitaban a un camionero en el Catatumbo, se presentó y logró tener el puesto, se podrán imaginar la tragedia que fue para su padre el hecho de que su hijo fuera un camionero y no se dedicara a la empresa familiar”

Obregón logró estudiar en la icónica ciudad de Nueva York, gracias a una persona pudiente que le dio la oportunidad de inscribirse en una escuela muy reconocida de la ciudad, pero no fue lo que esperaba.

“Lo pusieron a pintar una obrar emblemática de la ciudad, y Obregón no lo hizo bien, ya que él era pintor y no dibujante, el artista que lo evaluó, le dijo al señor que lo llevó, que él no servía para ser pintor. Entonces, terminó estudiando en una escuela de pintura infantil, y luego el señor que dijo que él no servía para la pintura, termina pidiéndole a Obregón que hiciera una exposición de arte con él”, dijo Gustavo.