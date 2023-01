Antonela Roccuzzo y El Kun Agüero reaccionaron a canción de Shakira con BZRP

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, sería la letra polémica.

Entre las celebridades de la industria musical que han comentado la publicación que anunció la colaboración musical están Paulo Londra, Alejandro Sanz, Tainy, Kodigo, Prince Royce, Tokischa Altagracia y Dread Mar-I, quienes postearon llamas, una clara alusión a que la próxima Music Session será épica.