¿Quién era Héctor Bonilla, el exesposo de Marilyn Patiño que fue asesinado?

Un hecho que ha conmocionado el mundo de la farándula y redes sociales ha sido el de la actriz Marilyn Patiño, quien informó que Héctor Fabián Bonilla. su ex esposo y padre de sus dos hijos murió en extrañas circunstancias.

"Él estaba de viaje en Cali. Tenía una finca ganadera en el Cauca, por lo que muy seguramente iba a su tema de la ganadería”, se escucha en el relato de la actriz.

Marilyn aclaró que su ex esposo estaba con su actual novia, la cual “debe saber más acerca del asunto”, por lo que añadió: “Lamento mucho lo sucedió. No sé de dónde vino. No sé qué pudo haber pasado”.

De Hector Fabián Bonilla, que habría cumplido 44 años el 24 de octubre, se sabe que era un empresario ganadero y tenía una propiedad en Cauca, según confirmó la misma artista. Poco se sabía sobre la relación que tenía con Marilyn.

En su momento la actriz habló con Eva Rey y dijo que duraron 8 años y que se habían comprometido en 2017. De acuerdo con El Tiempo, el hombre residía en el conjunto residencial Santa María del Río, en Chía. Su nombre aparecía en otro divorcio en proceso.

El cuerpo del empresario habría sido hallado cerca de Popayán, pero su deceso no fue registrado como muerte violenta.

Por su parte, Marilyn Patiño agradeció el apoyo pero pide que sea respetada su privacidad ante el mal momento que pasa ella y sus hijos.

“Pido por favor que me respeten mi derecho a la privacidad por mis hijos. No deseo hablar esto con ningún medio de comunicación. Es un dolor muy grande porque mis hijos han quedado sin papá”, dijo.

Finalizó diciendo que no tiene la intención de “vengarse” o ser parte de lo sucedido.

“No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie. Pido que me dejen quieta. Pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones, ni ningún tipo de chantaje, todo esto lo tienen en conocimiento el Gaula y las autoridades”, enfatizó.