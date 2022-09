El cine de Ernesto McCausland, una puerta abierta a su ‘Mundo Costeño’

Siempre con una libreta en la mano. Lo que hoy pudiera equipararse con escribir en las notas del celular, Ernesto lo hacía de manera manual, a papel y lápiz. Las ideas siempre rondaron su cabeza esperando que sus dedos la plasmaran en hojas, que después se convirtieran en crónicas, cortos o largos.

“Él era un generador infinito de ideas. Cuando iba conduciendo y en un pare o en un semáforo en rojo tenía una idea que venía pensando, aprovechaba y escribía”, puntualizó Ana Milena Londoño.

Yamil Cure, quien también hizo parte de su productora, aseguró que la manera de producir de Ernesto era pionera. “Siempre le llamó la atención lo experimental, le gustaba estar pendiente de las últimas tendencias y la última tecnología. Y no se frenaba o no lo intimidaba la posibilidad de que algo no quedara perfecto, sino que lo que quería era salir, probar, experimentar, sacar adelante la producción y seguir creando”.