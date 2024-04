Por esta razón se celebra el Día internacional del beso este 13 de abril

El 13 de abril es escogido como el Día internacional del beso para conmemorar el beso más largo registrado por el Guinness World Records, donde una pareja de Tailandia en el año 2013, duró 58 horas y 35 minutos dándose un beso.

Se trató de Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, quienes participaron en una competencia anual en Pattaya, Tailandia, organizada por Ripley’s Believe It or Not!.

Esta competencia contó con la participación de nueve parejas, incluyendo un matrimonio de más de 70 años, donde los Tiranarat se llevaron la victoria.